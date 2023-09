Tre giorni di stand per le birre del posto

Comincerà oggi, a Porto Recanati, "Birragustando on Tour", la tre giorni dedicata alla birra artigianale che sarà ospitata sul lungomare Marinai d’Italia, di fronte al parco Europa. Il via con l’apertura dei vari stand alle 16 e poi seguirà di sera il concerto del duo Talk Radio-Ettore&Piero. Mentre domani le postazioni saranno aperte dalle 9, e in serata è prevista l’esibizione della band Le Fettine Panate. Domenica, invece, sarà protagonista il gruppo rock Wet Floors, che l’anno scorso ha partecipato al Festival di Sanremo. La manifestazione nasce per valorizzare i microbirrifici artigianali e sarà quindi l’occasione per degustare produzioni di nicchia.