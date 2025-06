Tre giorni festa in centro. La magia di "Svicolando"

Da domani a domenica Montecassiano si riaccende con la 19ª edizione di Svicolando. Tre giorni di musica, arte, luce e magia diffusa tra i vicoli del centro storico. Ancora una volta Zandagruel, l’associazione giovanile composta da oltre 200 volontari tra i 18 e i 35 anni, ha lavorato senza sosta per offrire al pubblico le migliori performances musicali e circensi. Ce n’è per tutti i gusti: da artisti di strada come Jenny Pavone con il suo "Waiting for the Miss" agli spettacoli fiammeggianti di Opera Fiammae e I Piromanti; dalle acrobazie di Talbò e Fabio Aureli alle suggestioni led di La Zandella e Flow Motion, fino all’irriverente presenza itinerante di M0le$t. E per tutte le età, con gli spettacoli per bambini, con Peekaboo e la mostra curata dalle scuole dell’infanzia e primarie. Tre palchi musicali ospiteranno concerti ed esibizioni ogni sera. In piazza Unità d’Italia saranno protagonisti personaggi del calibro di Veeble e Sibode Dj, Il Mago del Gelato e Mundial, Ponzio Pilates ed Emiliano Effe. E per i più arditi il DopoFestival all’ex campo Camillo Ferri farà ballare tutti fino a tardi con Evissimax, Ceri Wax, Nicola Torresi e Mattia Lancioni.

"Come ogni anno – garantiscono gli organizzatori – non mancherà l’occasione di mettere qualcosa sotto i denti, fra street food, pizze e panini. E per i più piccoli, l’area "Svicolandia" sarà attiva ogni sera in via Nazario Sauro (ore 20-23.30), con giochi, nursery e fasciatoi, a conferma dell’anima familiare del festival". E ancora, la mostra "Materic Light" nella Chiesa di San Marco esplora il tema della luce attraverso installazioni e opere materiche. Il centro sarà completamente pedonalizzato. Per facilitare l’accesso sarà attivo un comodo servizio navetta gratuito da Porta Cesare Battisti: domani e sabato dalle 19 alle 4 e domenica fino all’1.30. "Svicolando è un inno collettivo alla bellezza condivisa", conclude il gruppo. Il programma completo si può trovare sui canali social. Ad esempio domani, alle 21.30 in piazzale delle Clarisse, c’è Jenny Pavone (acrobatica aerea comica), alle 22.30 Opera Fiammae; in piazza Cingolani alle 21.45 e alle 23.30 I Piromanti, Fabio Aureli alle 22 in via Catena (giocoleria, equilibrismo), Talbò in piazza del Girone alle 21.30 e alle 22.45 e La Zandella alle 21.45 in piazza Unità d’Italia.