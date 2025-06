Tre giorni in mare coi baby velisti

Successo di partecipanti per il "Vela day", che si è tenuto lo scorso weekend nella sede dell’associazione Amici della vela "Mario Jorini" sul lungomare Scarfiotti di Porto Recanati. Per tre giorni, da sabato a lunedì, tantissimi bambini si sono potuti cimentare con una prima esperienza in barca a vela per poi ricevere un attestato di partecipazione. D’altronde si trattava di un appuntamento che vedeva il patrocinio della Federazione italiana vela. Soddisfatto per l’iniziativa è il segretario dell’associazione portorecanatese, Giovanni Pierini: "Sono stati tre giorni intensi di lavoro e organizzazione, specialmente sul fronte sicurezza, con gommoni di assistenza continua. Un ringraziamento va a tutti i partecipanti e ai loro genitori, sperando che il 2026 sia ancora più partecipato. Un ringraziamento anche alla federazione che ci ha donato del materiale utile per la manifestazione e alla X Zona".