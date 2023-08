Tre giorni in piscina per i ragazzi

La piscina "La Filarmonica" ha ospitato gratuitamente i ragazzi che frequentano il centro di aggregazione per adolescenti con disabilità ’Ci sono anch’io’ organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. "Voglio ringraziare i tecnici della Macerata nuoto e i gestori del club per la grande sensibilità dimostrata e la disponibilità a ospitare per tre giorni i ragazzi, dando loro modo di vivere un tempo diverso dalla solita routine, ore di spensieratezza e un’esperienza relazionale in un bel contesto ludico-ricreativo - commenta l’assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro -. Per l’amministrazione comunale, Macerata inclusiva è anche questo, offrire la possibilità di vivere momenti di svago e allo stesso di interazione e socialità in uno spazio adeguato a due passi dalla città". Per l’occasione i ragazzi sono stati affiancati dagli operatori del Centro che durante l’anno offre un servizio in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie e allo stesso tempo mette a disposizione dei giovani che lo frequentano un ambiente creativo, sereno e propositivo per la gestione del tempo libero.