Tre giorni per Garbuglia a Fontespina

Tre giorni dedicati alla figura del noto scenografo civitanovese Mario Garbuglia, già vincitore del David di Donatello, Nastro D’Argento e British Academy of Film and Television Arts. Ma si parlerà anche della leggenda del pirata Caronto e di molto altro al ‘Mario Garbuglia Fontespina Festival’, iniziativa organizzata dalla collaborazione tra Gruppo Sportivo Fontespina, comitato Cea e Museo Cinema a Pennello di Montecosaro con il patrocinio del Consiglio regionale. Tutto questo tra domenica 29, lunedì 30 e martedì 31 ottobre, a Fontespina, "dove nacque e crebbe mio padre Mario Garbuglia. Lui – spiega la figlia Daniela –, lo ha sempre ricordato con orgoglio in varie interviste".

"Un gran lavoro di squadra", nelle parole di una delle organizzatrici, Siria Carella, che ha illustrato il ricco programma. Il momento iniziale è fissato alle 9 di domenica 29, con la camminata "guidata sulle tracce del pirata Caronto", poi un aperitivo al centro civico dove alle 15 si terrà il ‘Fontespina art and comix’ , l’inaugurazione della mostra su Garbuglia (17) e la presentazione dell’immagine ufficiale del ‘Pirata Caronto’. L’indomani, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, poi alle 21 la conferenza sui pirati a cura dell’antropologo Giacomo Recchioni e delle scrittore Enrico Tassetti. Infine, martedì 31, ecco ‘La notte dei pirati’ nella spiaggia libera antistante ‘La Lampara’, con stand gastronomici e lo spettacolo ispirato a Caronto, "progetto che porteremo anche nelle scuole", annuncia Angelo Broccolo di Cea.

Commosso Paolo Marinozzi del Museo Cinema a Pennello: "Quando mi hanno chiamato non mi sono tirato indietro", mentre Flavio Rogani ha ricordato l’importanza di Garbuglia. Presente il consigliere regionale Pierpaolo Borroni: "L’iniziativa – ha specificato – è piaciuta molto anche al presidente del Consiglio Dino Latini".