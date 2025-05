Tre giorni per ricordare i 110 anni dalla morte di Filippo Corridoni

Corridonia andrà in visita nei luoghi della Grande Guerra. Ecco come il Comune di Corridonia, in collaborazione con centro socioculturale e ricreativo "Monsignor Raffaele Vita", onorerà le celebrazione per i 110 anni dalla morte di Filippo Corridoni e i 130 anni dalla nascita del Capitano Eugenio Niccolai, entrambi medaglie d’oro al valor militare Tre giorni, dal 13 al 15 giugno in cui, per i cittadini che vorranno partecipare, si partirà alla volta di Aquileia per fare tappa all’Abbazia di Santa Maria Assunta, si continuerà poi verso il Sacrario Militare di Redipuglia per terminare la prima giornata con una cerimonia istituzionale ai monumenti della Brigata Sassari e di Filippo Corridoni presso la Trincea delle Frasche. Appuntamento a seguire anche a Trieste per poi dirigersi verso l’altopiano di Asiago in direzione Gallio. Così per la giornata finale, prima del rientro in terra marchigiana, ci si recherà sul Col del Rosso per una cerimonia religiosa in omaggio al monumento di Eugenio Niccolai.

"Il 2025 ci permette di tributare un omaggio speciale alle nostre due Medaglie d’Oro – ha affermato la sindaca Giuliana Giampaoli - con una serie di celebrazioni istituzionali di grande spessore e coinvolgimento emotivo. Sarà un viaggio nella nostra storia, vissuto in uno spirito di vera condivisione". Le iscrizioni sono aperte fino a martedì. Per informazioni 0733.439901 o 0733.433400, per le prenotazioni ci si potrà recare al centro "Mons. Vita", dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.