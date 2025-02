"Tre giorni su una barella al Pronto soccorso, grazie al personale"

Per tre giorni con il genitore, anziano, lasciato su un letto-barella al Pronto soccorso "ma grazie a queste donne e questi uomini che si prendono cura dei nostri cari in situazioni difficili". Stefano Mei, noto albergatore civitanovese (titolare dell’hotel Velus) ed ex consigliere comunale, per problemi di salute del padre è transitato mercoledì al pronto soccorso incappando nella, solita, giornata di caos e con il personale costretto a fare fronte a un numero di emergenze che richiederebbero un organico superiore. Ma, nonostante tutti i disagi incontrati si è affermato sulla professionalità di medici e infermieri. Senza chiudere gli occhi davanti allo stato della sanità ha voluto guardare oltre.

"C’è mancanza di personale – scrive – e ci sono strutture vecchie che devono servire enormi bacini di utenza, sono anni che nessuno mette mano a questi problemi che peggiorano. Però, dopo tre giorni passati nel reparto ti accorgi di tante altre cose, perché chi critica solamente dovrebbe invece vedere che lì dentro ci sono persone che lavorano e che non so definire se eroi o angeli".

Mei racconta di aver visto in quei giorni "affrontare le situazioni più disparate con professionalità e serietà, mai una parola fuori posto di fronte a gente spaventata, vecchia e indifesa e a parenti arroganti e maleducati, quelle poche volte che poi venivano". "Ho visto – continua – anziani soli sui loro lettini per giorni, ho visto pulire sangue, feci, urine e sudore con il sorriso e la gentilezza. Ho sentito chiedere scusa per colpe non loro, sempre disponibili calcolando l’enorme carico di lavoro a cui sono sottoposti ogni giorno, lavoro che svolgono per passione o vocazione perché senza queste qualità non potrebbero farlo".

"Poi – conclude Mei – possiamo discutere del perché uno stia tre giorni su un letto-barella al pronto soccorso, ma lasciatemi dire un enorme grazie a queste donne e questi uomini che si prendono cura dei nostri cari in situazioni veramente difficili".

l. c.