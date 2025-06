Tre giorni tra libri, incontri e note. Anche De Silva a "Giù la piazza"

Torna a Treia il "Giù la piazza festival". Da venerdì a domenica prossima, tre giorni di incontri, libri, musica, passeggiate tra piazzette, cortili, teatro, giardini, musei, per raccontare storie e per cercare quel genius loci che anima le comunità e le rende vive. Prestigiosi gli ospiti, nomi molto noti nel panorama culturale nazionale e internazionale sul palco dello storico teatro comunale: Diego De Silva, a Treia con un suo speciale racconto in musica dedicato a De André (sabato alle 21.15); Silvia Bre, poetessa iconica della letteratura italiana contemporanea, con "Le campane", pubblicato per Einaudi, accompagnato dalle campane tibetane di Tiziana Vani Ciamberlini e in dialogo con Marco di Pasquale e Lorenzo Fava (sabato alle 18.30); Marco Rossari con l’esilarante monologo tratto dal suo ultimo libro, per Einaudi, "Piccolo dizionario delle malattie letterarie" (domenica alle 18.30); Selby Wynn Schwartz, con "Le figlie di Saffo", pubblicato da Garzanti (domenica 17.30); Francesca Romana Recchia Luciani con "Filosofe", appena pubblicato da Ponte alle Grazie (domenica 16.30); Enzo Fileno Carabba, con l’ultimo libro "L’arca di Noè" (sabato alle 17); Rossana Cavaliere con "Leonardo Sciascia negli occhi delle donne", pubblicato da Valsecchi (venerdì alle 18.30); Valido Capodarca, tra i maggiori esperti di storia degli alberi, sabato alle 12 nella cornice di Villa Spada, racconta i "Grandi alberi delle Marche", Giaconi editore, per conoscere, ammirare e salvare il grande patrimonio naturalistico. Il festival si apre venerdì alle 21 con il concerto del giovanissimo pianista Alberto Cartuccia Cingolani. Il festival è ideato e organizzato dall’Associazione culturale Ev, con la direzione artistica di Stefania Monteverde, Lucia Tancredi, Marina Peral Sanchez, Sabrina Pieroni: "Molto felici di presentare una nuova edizione di grande qualità. Ispirate da Dolores Prato, raccogliamo la sua eredità e continuiamo a raccontare storie e il territorio. Lo facciamo con un festival che vuole essere incontro di comunità, non un circo che arriva e se ne va, ma un tempo per fermarsi tre giorni a Treia, fare nuove conoscenze, nuovi incontri, scambiarsi idee. Lo spazio ideale è la piazza, il luogo più italiano per stare insieme". Ci saranno oltre 50 ospiti, 17 eventi, 3 passeggiate patrimoniali, 2 spazi bambini, 6 musicisti, 20 libri. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Info: www.giulapiazza.it.