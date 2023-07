Tre giovani feriti in un incidente stradale a Montecassiano

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. Brutta avventura ieri per tre giovani di Matelica, tra i 19 e i 20 anni. Intorno alle 18.15, mentre percorrevano la provinciale 77 a Sant’Egidio di Montecassiano, hanno sbandato e la loro auto si è ribaltata. Subito sul posto 118 e vigili del fuoco, per soccorrere i feriti. I medici, viste le condizioni di una ragazza, hanno disposto il trasferimento urgente a Torrette di Ancona, dove è arrivata in eliambulanza. La ragazza dovrebbe avere una frattura al bacino e per fortuna le sue condizioni non sono troppo allarmanti. Portati invece all’ospedale di Macerata il conducente, un 19enne, e una 20enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Macerata, per ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare la viabilità.