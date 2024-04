"Tre impegni per valorizzare questa regione"

Potenziamento e miglioramento delle infrastrutture e dei collegamenti come aeroporto e tratta ferroviaria, tutela dell’agricoltura e della pesca. Di questi e altri temi si è parlato ieri al Cosmopolitan, dove è stata organizzata l’assemblea Lega Marche, alla presenza tra gli altri di Andrea Crippa (vicesegretario del partito), Giorgia Latini (segretario Lega Marche) e Mirco Carloni, candidato alle elezioni europee. In sala anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il segretario provinciale Luca Buldorini, il presidente della Provincia Sandro Parcaroli, tanti amministratori comunali e anche imprenditori, tra cui Germano Ercoli e Umberto Antonelli. Prima del suo intervento, Latini ha fatto ascoltare in sala un video-messaggio di Matteo Salvini, che ha ricordato quanto fatto per le Marche, "investendo in strade e autostrade, in infrastrutture come l’alta velocità per il collegamento Bologna-Bari e l’aeroporto di Falconara per dare continuità territoriale al servizio di imprenditori e di turisti". "Un partito fatto di sostenitori e di tanti militanti che si impegnano per portare avanti le idee del partito anche in mezzo alla gente – ha detto Latini -. La Lega è un movimento che è nato e resta tra le persone. Io come parlamentare sono il punto di riferimento che raccoglie le istanze che arrivano dai Comuni, dalle province ma anche dalle associazioni di categoria. Le persone sono stufe di questa Europa, controproducente nei confronti dei valori della nostra comunità, penso alle proteste degli agricoltori. L’Europa deve tutelare le diversità, perché è fatta da Paesi diversi con esigenze diverse, senza snaturare l’identità e la cultura del nostro Paese". Poi l’intervento del candidato alle elezioni europee, Carloni. "Le decisioni che verranno prese in Europa saranno sempre più invadenti sul sistema produttivo, su quello sociale e non possiamo permetterci di non interessarci. Il giorno che decidono di mettere nel banco frigo le farine di insetti o di fare la carne da una coltivazione sintetica, noi rischiamo che quelle regole entrino nel nostro quadro normativo. Dobbiamo difendere gli interessi dei cittadini italiani, delle imprese italiane ed europee e non quelli di altri Paesi, come Cina o Corea". "Come Lega – ha detto Crippa - ci siamo messi in testa di sostenere Carloni per dare la possibilità alle Marche di avere un parlamentare europeo. Abbiamo investito tanto sulle Marche e sulla sua classe dirigente. Le Marche sono un territorio bellissimo, sotto ogni punto di vista. Essere della Lega nelle Marche, in un momento in cui le cose non vanno tanto bene, è un po’ più difficile che essere della Lega in Lombardia".