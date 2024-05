Tre incidenti: il traffico va in tilt

Tre incidenti stradali nel giro di poche ore, traffico in tilt. Il primo è un tamponamento che ha visto coinvolti cinque veicoli, tra cui un furgone, che viaggiavano nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, poco prima delle 19, in direzione mare, lungo la superstrada Valdichienti, nei pressi dello svincolo per l’autostrada A14. Dopo poco, nella stessa zona, si è verificato un secondo tamponamento, in questo caso tra due auto, che sono andate completamente distrutte. In entrambi gli incidenti, fortunatamente, nessuna conseguenza seria per gli automobilisti rimasti coinvolti. Sul posto, per rilevare l’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Macerata.

Disagi e rallentamenti al traffico, che è solitamente sempre sostenuto in quella fascia oraria in superstrada. Qualche ora più tardi, intorno alle 23.30, in via del Casone, scontro all’incrocio tra un’automobile e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale che ha effettuato i rilievi, è intervenuta una ambulanza della Croce Verde: nulla di grave, per fortuna.