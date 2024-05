Tre incontri dedicati ai genitori

"Eccomi, ora ci sono anch’io". È questo il titolo scelto per il ciclo di tre incontri formativi riservati a tutti i genitori dei bambini e delle bambine iscritti ai nidi e alle scuole d’infanzia dell’Ambito territoriale sociale 15 (Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza. Treia e Urbisaglia).

Gli appuntamenti sono promossi dal Coordinamento pedagogico Territoriale dell’Ats 15.

Gli incontri, tenuti dalle pedagogiste e formatrici Silvia Croceri, Francesca Gallucci ed Elisa Polzoni, sono finalizzati a esplorare e sperimentare la bellezza di stare insieme attraverso il gioco.

Gli incontri si svolgeranno all’aperto, anche in caso di pioggia, in luoghi caratteristici del territorio.

Di seguito il calendario che è stato stilato dagli organizzatori.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, al Parco fluviale Santa Croce d’Ete di Mogliano, il secondo l’8 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, nell’area pic nic in contrada San Lorenzo di Treia e il 22 giugno, sempre dalle 9.30 alle 12.30, al parco Casette Verdini di Pollenza (via Menichelli, vicino alla chiesa Santa Famiglia).

La partecipazione agli incontri è gratuita con prenotazione obbligatoria al registrandosi sul link https://forms.gle/fjTSjuLCkT1ozEYu6.

I tre appuntamenti rivolti ai genitori sono finalizzati alla scoperta dell’imporanza di momenti di condivisione attraverso i giochi e il divertimento.