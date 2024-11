Tre itinerari per riscoprire. Corridonia

In occasione del Grand Tour "Marche, terra dei teatri" che andrà in scena domani, il Comune di Corridonia proporrà un viaggio alla scoperta del teatro Velluti dove la sera (alle 21) illustrerà i risultati del progetto "Le fonti del benessere: maestria ed eccellenze" realizzato con Giacomo Andreani ed Elena Santilli di Expirit e mirato a sviluppare nuove forme di turismo sostenibile, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico. A seguire lo spettacolo "Marche-Ting De-motivational show" con protagonista Piero Massimo Macchini, e un incontro con le aziende aderenti all’iniziativa. "Il progetto ha attraversato tre fasi – ha spiegato l’assessore alla cultura Massimo Cesca –. Prima l’analisi della destinazione e riscoperta della vocazione turistica, poi la mappatura partecipata dei punti di interesse storico, artistico e culturale, infine la lettura dei documenti dell’archivio per scoprire contenuti inediti da proporre nella nuova guida in italiano e inglese e in versione cartacea e digitale. Grazie alla partecipazione di aziende e operatori economici, è stato possibile dare vita a una decina di esperienze che si riflettono nei tre nuovi itinerari: Maestria, Paesaggio e Trans-Arte". Previsti appunto tre eventi gratuiti che consentiranno di sperimentare parte degli itinerari. Il primo, Trans-Arte, è programmato per domani su due turni all’interno del Velluti (dalle 16 alle 17.30 e dalle 18 alle 19.30) con la guida Daniela Perroni (prenotazioni 347.1760893). Gli altri due, Paesaggio, alla scoperta di mura, porte e fonti cittadine, e Maestria incentrato sulle botteghe artistiche, saranno presentati il 17 e 23 novembre.