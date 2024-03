Tre linee guida per la ricostruzione

Dall’assemblea pubblica con la cittadinanza di Visso nell’ambito del Piano speciale di ricostruzione, è nato un quadro delle criticità e delle priorità per la ricostruzione e ne sono scaturite tre linee di sviluppo generale per l’elaborazione di un programma per il nuovo piano urbanistico. Non si parla più solo di "ricostruire come era, dove era" ma di ripensare in qualche modo i territori. Per questo la fase 3 del Psr costituisce l’avvio del processo di definizione della strategia urbano-territoriale che il nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Visso dovrà perseguire, definendo i capisaldi per coniugare la finalità prioritaria della ricostruzione e la ripianificazione degli interventi temporanei. Sono state evidenziate tre linee di sviluppo generale: Visso città d’acqua e resiliente, relativa alla sicurezza; Visso porta del Parco, relativa all’accoglienza e alla naturalità; e Visso cultura, servizi e accessibilità, relativa alla comunità e alla qualità dell’abitare. Su queste tre linee generali sono stati declinati i possibili scenari di indirizzo di ripianificazione delle aree temporanee per l’emergenza e i primi indirizzi per il futuro del centro storico. Per Villa San’Antonio si prevede la revisione sistemica delle intersezioni a raso lungo la SP 209; una rete di percorsi ciclo-pedonali per la riconnessione con il centro storico; il sistema dei parchi e degli spazi aperti per la qualità dell’abitare e la sicurezza urbano-territoriale; l’implementazione delle dotazioni di servizi per il benessere e l’assistenza alla persona e l’implementazione della capacità ricettiva assistita per le persone fragili. Si parla poi del Centro polifunzionale Piazza Maria Cappa con il potenziamento e la ricucitura del telaio infrastrutturale; una rete di percorsi ciclo-pedonali; la messa a sistema dei servizi pubblici e del commercio; parchi e spazi verdi per migliorare la qualità dell’abitare. Una rete di percorsi ciclopedonali anche per Borgo San Giovanni oltre al ripristino e al potenziamento delle strutture sportive. Infine per il centro storico, porre l’attenzione sulla sicurezza insieme alla realizzazione di alcuni progetti.

Gaia Gennaretti