Tre marchigiani e uno spettacolo

Questa sera, alle 21, all’anfiteatro del Castello della Rancia di Tolentino va in scena "Armonie. Note, parole, pennelli: Rossini, Leopardi, Raffaello" per il progetto di Amat, Regione, MiC e Comune "Marche Grandi Storie in circo!". Le storie dei tre marchigiani più illustri andranno a comporre un mosaico capace di restituire agli spettatori emozioni e divertimento, grazie alla storica Compagnia dei Folli, composta da artigiani dell’arte circense. Lo spettacolo unisce musica, poesia, pittura e teatro di strada. Esecuzioni dal vivo delle composizioni di Gioachino Rossini fanno da cornice alle coreografie acrobatiche della Compagnia; gli attori danno vita alle parole di Giacomo Leopardi, mentre i danzatori interpretano le sue poesie attraverso passi di danza. A Raffaello Sanzio è dedicata una proiezione multimediale delle sue opere d’arte, che prendono vita attraverso la tecnologia visiva, immergendo lo spettatore nei capolavori. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata allo 071.2072439. Info www.amatmarche.net.