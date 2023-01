Tre medici in pensione tornano in reparto: l’annuncio di Draisci

Altri medici in pensione tornano in "trincea". Il commissario straordinario della Ast 3 di Macerata, Antonio Draisci, ha infatti assegnato incarichi di collaborazione, per una durata massima di sei mesi, a tre professionisti destinati a supportare i punti di primo intervento degli Ospedali di comunità di Recanati, Tolentino e San Severino. Si tratta di Paolo Manciola, Gianraimondo Morico e Massimo Rossi che hanno comunicato la loro disponibilità a tornare in corsia per far fronte a una situazione in cui, sottolinea il commissario, "la circolazione del virus è nuovamente in fase di progressione e produce un notevole impatto sulle unità operative di pronto soccorso e medicina d’urgenza, e punti di primo intervento". Un contesto in cui è indispensabile dare una risposta adeguata alle necessità dei pazienti non-Covid e, nello stesso tempo, mantenere separati i percorsi assistenziali dei pazienti Covid, specie nei pronto soccorso, in cui "si registra una grave carenza di personale medico". Una mancanza che sta creando difficoltà sempre più forti, testimoniata anche dall’avviso pubblico dll’Ast, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di medici nella disciplina di Psichiatria. Ebbene, a fronte di una disponibilità di cinque posti, entro il termine di scadenza previsto (lo scorso 16 dicembre) sono arrivate solo due domande di partecipazione. Nello stesso tempo, per coprire i buchi, si continua a ricorrere anche agli specializzandi, possibilità offerta dalle norme nazionali proprio per la difficoltà di trovare camici bianchi. Per far fonte alle esigenze dell’unità di Pneumologia, è stato assunto, a tempo determinato un medico di malattie dell’apparato respiratorio "utilmente collocato nella graduatoria dei candidati iscritti alla scuola di specializzazione".

Franco Veroli