"Tre mesi per riavere la Tari pagata in più"

Sventate diverse truffe a Recanati in queste ultime settimane, tentate con la solita tecnica della telefonata allarmistica fatta da balordi ai danni di persone anziane che, toccate negli affetti più cari, sono pronte ad assecondare qualsiasi richiesta consegnando denaro o oggetti di valore ai truffatori. La storia di Palmina Fiorentini, la nonnina di 87 anni salita, nell’ottobre scorso, agli onori della cronaca per aver sventato una truffa ai suoi danni, ha fatto scuola a Recanati e con l’impegno dei carabinieri, che svolgono un’intensa attività di comunicazione attraverso diversi mezzi, fra cui interventi durante le funzioni religiose, hanno prodotto risultati positivi. Nonna Palmina, come si ricorderà, aveva ricevuto, nell’ottobre scorso, la telefonata di uno sconosciuto, che si era fatto passare per il maresciallo dei carabinieri di Recanati, con la richiesta di soldi se voleva togliere dai guai la figlia colpevole di aver investito un pedone. Quella volta ha avuto la prontezza di spirito di dire al malfattore che nella sua voce non riconosceva quella del comandante Mascia né quella del luogotenente Pardi per convincerlo a desistere.

A distanza di circa due mesi da quella brutta avventura l’anziana recanatese si è imbattuta, questa volta, con la burocrazia dell’amministrazione pubblica, un moloch che è capace di piagare la resistenza dei più volenterosi e pazienti cittadini. Palmina nei primi giorni di dicembre si è presentata alle Poste per pagare alcuni bollettini della tassa dei rifiuti: solo che, per un errore, nelle casse comunali sono finite circa 30 euro in più. Purtroppo, il pagamento era stato contabilizzato e per avere il rimborso è stato necessario rivolgersi direttamente agli uffici comunali. Per una persona di altri tempi, che si è rifiutata di aprire un conto corrente preferendo andare a riscuote la piccola pensione di persona all’ufficio postale, rimane incomprensibile che non si possa rimediare a quel banale errore in seduta stante. Così Palmina, munita di tanta pazienza e buona volontà, malgrado che per camminare si debba aiutare con un bastone, si è recata all’ufficio tributi del Comune e lo ha fatto più volte. "Dapprima - racconta - mi hanno detto che ci volevano almeno due settimane perché l’ufficio potesse prendere visone del pagamento effettuato, poi mi hanno proposto di scalare la somma dalle successive bollette da pagare". A lei, però, quella somma serve subito e rifiuta. Infine le fanno compilare un modulo di richiesta di rimborso e la mandano al protocollo, che è al piano terra del palazzo comunale. Passa ancora del tempo e dopo circa due mesi le dicono che bisogna attendere fine febbraio perché solo allora sarà pronto il mandato di pagamento: insomma, tre mesi di attesa per avere indietro 30 euro. "Mi ha agitato più questa storia - ci ha confessato Palmina - che il tentativo di truffa di cui sono stata vittima nell’ottobre dello scorso anno".