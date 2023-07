Tre milioni da Rascioni al Comune Quota di eredità, prosegue l’iter per ampliare la casa di riposo

Prosegue l’iter per rispettare le volontà del compianto Otello Rascioni. L’imprenditore tolentinate, scomparso all’età di 89 anni il 20 ottobre 2020, nel testamento aveva deciso di lasciare una parte del suo patrimonio per l’ampliamento della casa di riposo; aveva indicato il Comune di Tolentino come destinatario di una quota di eredità, ovvero circa 3 milioni di euro, con esclusiva destinazione a favore della struttura affinché potessero essere realizzati ulteriori posti a disposizione degli anziani o acquisiti mezzi (come ad esempio apparecchiature) che migliorassero la qualità delle prestazioni erogate eo ne aumentassero la quantità. L’amministrazione comunale, per dare attuazione alle volontà testamentarie di Rascioni, ha individuato, quale immobile da destinare ad una possibile espansione della casa di riposo, l’adiacente chiesa dei Cappuccini, terremotata e inagibile dal 2016, di proprietà della parrocchia del SS. Crocifisso, chiedendo alla Diocesi di Macerata la disponibilità a far eseguire la stima del valore al Comune. Il sindaco Mauro Sclavi, con la sua giunta, ora ha così affidato l’incarico a un tecnico specializzato per la redazione di stima del valore di acquisto dell’immobile da destinare all’eventuale espansione, la chiesa dei Cappuccini appunto. "È in corso con la curia un’interlocuzione per una stima della volumetria dell’edificio a fianco (la chiesa, fortemente lesionata) e abbiamo chiesto di fare una perizia – ha spiegato di recente il primo cittadino, in risposta a un’interrogazione della minoranza di Tolentino nel Cuore –. Intanto i circa 3 milioni di euro lasciati in eredità del compianto Rascioni per l’ampliamento sono vincolati nelle casse del Comune e saranno utilizzati solo per questo scopo". La disposizione a favore della casa di riposo è sottoposta all’onere che il signor Otello venga opportunamente ricordato presso la struttura e con l’intitolazione di una pubblica via eo piazza a Tolentino. Nel 2021 l’associazione "I Ponti del diavolo" aveva scelto lui come "cittadino dell’anno" conferendogli un premio alla memoria.

Lucia Gentili