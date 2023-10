Tre milioni dall’Usr per la sistemazione del palazzo comunale

C’è l’approvazione del progetto di riparazione del palazzo che ospita il municipio, a Gualdo, per cui è disponibile un contributo di 3.321.778 euro. L’ok è arrivato direttamente dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione e dà il via libera all’intervento su uno degli edifici simbolo del territorio, caratterizzato dalla torre civica risalente al XIV secolo, la parte più delicata e tutelata della struttura, che ha riportato danni soprattutto nella zona superiore. "Fino alle scosse del 2016 – spiegano dall’Usr – il municipio ospitava, tra le altre cose, gli uffici comunali, la sede della Protezione civile e della Polizia locale, il teatro e l’ambulatorio del medico di base.

Il plesso architettonico è composto da tre edifici realizzati in epoche differenti; oltre alla torre, il municipio (tra il 1950 ed il 1960) e l’ex mattatoio (anni ‘80). Proprio per questo il progetto ha individuato diverse azioni che prevedono la demolizione e ricostruzione di una porzione di municipio e dell’ex mattatoio, il restauro, ripristino e consolidamento della torre". Una curiosità. Per la torre merita menzione l’orologio (installato nel 1706), la cui macchina ha sede all’interno del blocco medievale e il cui quadrante, a cifre romane, è ricavato sulla parte di fronte alla chiesa di San Savino.