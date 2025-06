Tre milioni di interventi su strade e verde

"Abbiamo approvato una variazione fondamentale, incisiva. Dopo mesi di lavoro riusciamo a tornare in Consiglio comunale, neanche a metà anno, con risorse liberate per progetti concreti, che riguardano sicurezza stradale, manutenzioni, verde e strade, nuovo ascensore di via Filzi". A parlare è l’assessore al bilancio di Tolentino Diego Aloisi. Nell’ultima seduta la maggioranza ha approvato sia l’assestamento generale di bilancio che la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio finanziario 2025. Voto contrario dei consiglieri di minoranza Francesco Pio Colosi, Silvia Luconi, Silvia Tatò e Monia Prioretti.

"Le risorse mosse sono complessivamente tre milioni, di cui una quota importante, un milione, dedicata al rifacimento di un tratto fondamentale di viale della Repubblica (di fronte al palazzetto, tra le due rotonde, che vedrà o tramite un bando pubblico o con risorse interamente comunali nuova luce) – prosegue Aloisi –. Sulla viabilità sono stati inseriti 80mila euro, per attraversamenti pedonali da tempo chiesti dai quartieri e necessari, e la continuazione delle pratiche per arrivare all’installazione della nuova rotonda di via Pertini, zona cisterna. Poi 250mila euro per la manutenzione del verde, fondamentale non solo per il decoro ma anche per la sicurezza; ci sono alberi censiti e pericolanti su cui bisogna assolutamente intervenire. Ricordiamo che la spesa inserita in bilancio per questa finalità è una delle più alte di sempre, a prova dell’importanza che come amministrazione stiamo dando agli interventi straordinari da fare sul verde. Abbiamo previsto anche un’importante riqualificazione di un impianto in disuso, quello dell’ex pista di pattinaggio, che con fondi comunali e sponsor privati diventerà uno skatepark".

Aloisi ha spiegato poi che vengono integrati "fondi a cultura, sport e turismo". "Il lavoro congiunto con gli uffici comunali e la maggioranza tutta è stato fondamentale – ha aggiunto - per potenziare investimenti e spesa corrente da mettere subito a servizio della città, in risposta a chi accusa l’amministrazione di poca visione o scarso interesse nella cura di Tolentino. In questa fase c’è bisogno si di progettare il futuro dopo la ricostruzione ma anche di celeri interventi di manutenzione importanti, ordinari e straordinari, oltre al recupero di nuovi spazi, come chiesto d’altronde dai cittadini, e su questo stiamo spingendo".