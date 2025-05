Tre milioni per il cimitero. Lavori su chiostri e ingresso

Tre milioni di fondi sisma per il cimitero di Macerata. I lavori sono finalizzati alla riparazione dei danni e alla riduzione delle vulnerabilità: riguardano il rifacimento delle strutture di copertura in legno con travi di recupero e la riparazione di danni al manto di copertura con l’inserimento di una guaina impermeabilizzante. Si interverrà sulle volte in mattoni dei chiostri con la riparazione e il consolidamento delle stesse e la pulitura degli elementi strutturali per metterli in evidenza. Per le murature si procederà con interventi di "scuci e cuci" in corrispondenza delle lesioni e, dove necessario, con la sostituzione dei mattoni danneggiati. Nella parte corrispondente con l’ingresso di via Pancalducci sarà eseguito un intervento sul solaio al primo piano che comprende la sostituzione dell’orditura secondaria con nuove travi in legno e pianellato e la posa di un cordolo metallico. Saranno poi consolidati il controsoffitto ed eseguiti interventi sui solai al secondo e terzo piano con la demolizione del pavimento e la realizzazione di una soletta collaborante. Sarà sostituito il vano finestra rotondo della facciata principale e rinforzato il contrafforte danneggiato sulla controparete esterna. Infine, per quanto riguarda la zona della sala anatomica, sarà demolita e ricostruita la scala in muratura con una struttura metallica e sarà rinforzato il solario. "L’intervento va ad aggiungere agli oltre 4 milioni già investiti per l’ampliamento della struttura", ha detto il sindaco Parcaroli. "Ci apprestiamo a eseguire un altro importante intervento nel luogo più caro ai maceratesi – ha aggiunto l’assessore Andrea Marchiori –. L’opera di riparazione dei danni sisma e miglioramento strutturale della parte storica monumentale verrà eseguita con tutte le cautele del caso, cercando di consentire ai familiari di poter visitare le tombe; il nostro personale sarà sempre a loro disposizione per ogni necessità".