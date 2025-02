"Tre milioni per il recupero delle mura storiche"

Roberto Lucarelli (nella foto), il sindaco di Camerino, è intervenuto nella rubrica "A tu per tu con voi" sui suoi canali social, rispondendo alle domande riposte dai cittadini in questo terzo appuntamento. Il tema di spicco è stato quello che riguarda la ricostruzione delle mura cittadine. Queste le parole del primo cittadino ducale: "Il recupero delle mura storiche di Camerino è previsto grazie all’Ordinanza 137, l’importo stanziato è di 3 milioni e 300 mila euro. Esso è stato suddiviso in due stralci: uno per la progettazione, l’altro per i lavori e la progettazione. Questo intervento, importante per il patrimonio della città, è già all’esame del nostro ufficio, che sta predisponendo il documento di indirizzo alla progettazione proprio per poter affidare poi la gara di progettazione necessaria per andare a recuperare le nostre mura. Non dimentichiamoci che le nostre mura storiche sono le più alte delle Marche".