Tre milioni per sistemare opere pubbliche a Serravalle distrutte dal sisma

A Serravalle di Chienti l’ordinanza 137 mette in campo una copertura economica di 3.726.000 euro per portare a termine sei interventi pubblici. Il primo a livello di importo è la realizzazione della bretella nella parte alta della frazione di Gelagna, comprensiva di sottoservizi, per 2.370.000 euro. Due le riparazioni in programma: una per l’edificio dell’ex asilo, sede della locale Pro Loco (420.000 euro), l’altra per la ex scuola di Copogna, destinata a circolo ricreativo (280.000 euro). A San Martino, l’ex scuola verrà demolita (55.000 euro). Nel capoluogo c’è in lista anche il ripristino dei muri di contenimento di via Plestia (375.000 euro). A Cesi, infine, si procederà alla riparazione dei danni su due cappelline del cimitero (226.000 euro). "Grazie all’ordinanza 137 – ha commentato il sindaco Emiliano Nardi – riusciamo a finanziare un ulteriore stralcio di opere pubbliche danneggiate dal sisma. Oltre all’edificio di Copogna (adibito a centro sociale) per ridare socialità alla frazione, siamo riusciti a finanziare l’ex asilo (nella piazza del capoluogo). Due gli interventi di riqualificazione urbana; una demolizione di un’ex scuola nella frazione di San Martino dove verrà in seguito previsto un piccolo parco e la sistemazione di un muro di sostegno nel capoluogo che finalmente risolverà problemi di sicurezza e viabilità. L’intervento più importante è la bretella di Gelagna Alta, la frazione più colpita dal sisma, interamente inagibile: quest’opera, realizzabile grazie al Pua (Piano urbanistico attuativo) in fase di approvazione, darà un nuovo aspetto urbanistico, un nuovo assetto viario al piccolo borgo".

l. g.