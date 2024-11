Tre nuove aperture al Corridomnia: "Il centro commerciale Simonetti?. Ben venga, ma servono le strade"

Tris di aperture per il "Corridomnia Shopping Park" di patron Alfio Caccamo, che si prepara ad accogliere oltre a MediaWord, catena internazionale di negozi specializzata nell’elettronica, anche lo store di Bagalier, marchio del gruppo Streni, leader nel settore pelletteria e valigeria, insieme allo showroom di Gaggenau, azienda tedesca produttrice di elettrodomestici di lusso. Sarà così non di poco arricchita la proposta del parco commerciale di Corridonia, il quale ora sta allestendo una grande festa in programma per il 20 novembre, dopo il riuscito "November Fest" di domenica scorsa, dove protagoniste sono state castagne e musica.

Caccamo, come valuta l’inizio di queste nuove avventure?

"Sono aperture che rafforzano l’appeal del parco commerciale per cui non vedo l’ora di tagliare il nastro. Sarà una giornata di gioia dove saranno presenti i rappresentanti di MediaWord, Bagalier e Gaggenau, le amministrazioni pubbliche come il sindaco Giuliana Giampaoli, ed ho inviato primi cittadini dell’entroterra con il presidente della Provincia. Non è secondario il fatto che con queste nuove attività si andranno a creare quasi 40 posti di lavoro, in più al piano superiore della storica casetta a mattoni, di fronte al CorridoMnia, sorgerà un boutique-hotel dotato di quattro camere a tema".

La zona dove è inserito il suo parco commerciale sta subendo una sorta di evoluzione in termini di viabilità. Quanto ha inciso la recente apertura della terza corsia vicino allo svincolo della superstrada?

"La terza corsia è un mio progetto che avevamo già inserito ai tempi della realizzazione delle bretelle e rotatorie intorno al CorridoMnia. Poi l’opera totale sulla viabilità, fu spezzata, e quel tratto di strada è stato portato avanti nella sua progettualità dal consorzio Eureka. Sicuramente è stato un lavoro ben eseguito che ha creato uno scorrimento più fluido, considerando il forte volume di traffico della zona".

Altra opera in via di definizione da parte della Provincia sarà il raddoppio del ponte sul Chienti. Pensa che porterà benefici?

"Sarà fondamentale in quanto consoliderà la viabilità all’ingresso di Macerata. Il passo più importante sarebbe poi la realizzazione, dopo il ponte, di una strada a quattro corsie per raggiungere il capoluogo. Quello che mi auguro è che i lavori non intralcino troppo la viabilità poiché quando si creano poi dei ‘tappi’, il problema non è solo dei commercianti, pertanto, deve esserci attenzione".

La politica maceratese sta dibattendo sulla realizzazione del nuovo centro commerciale Simonetti a Piediripa. Lei che idea si è fatto?

"Per me non è un problema, anzi, ben venga poiché così facendo si andrà a creare una zona commerciale più attenta e porterà un appeal diverso dal mio. L’importante però è che al contempo sia progettata una viabilità adeguata così come ho fatto io".

È soddisfatto di questo passo per la sua realtà?

"L’orgoglio c’è. Dopo il periodo Covid, che ha generato una fase di rallentamento, abbiamo vissuto un exploit commerciale e ci siamo riallineati".