Tre opere di Monachesi, Tano e Maselli in mostra a Roma

Dai musei civici di palazzo Buonaccorsi alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma: due le opere che da Macerata hanno compiuto il viaggio fin nella capitale e che lì resteranno esposte fino al 28 febbraio 2025. "La vergine dell’aria" di Mario Monachesi (detto Chesimò) e "La madonna dell’Ala" di Bruno Tano arricchiranno la mostra "Il tempo del futurismo. 1909-2024", promossa e sostenuta dal Ministero della Cultura e curata da Gabriele Simongini, per celebrare l’80° anniversario dalla scomparsa di Filippo Tommaso Marinetti. "Siamo orgogliosi di prendere parte, con le nostre opere, a progetti di valorizzazione del grande capitale artistico" afferma l’assessore alla Cultura, Katuscia Cassetta.

"La vergine dell’aria", opera a olio su compensato, è stata esposta per la prima volta nel 1939 in occasione della "Mostra nazionale viaggiante futurista": il tema sacro fu interpretato in chiave aerofuturista da Mario Monachesi, musicista e pittore aerofuturista, soprannominato Chesimò da Filippo Tommaso Marinetti per distinguerlo da Sante Monachesi (pittore e scultore maceratese, tra i fondatori nel 1932 del Gruppo Futurista Boccioni).

Il dipinto "La madonna dell’Ala" di Bruno Tano, invece, fu esposto il 3 dicembre 1931 nella sede dell’associazione Ferruccio Barletta a Roma, e ancora nel 1939 alla "Mostra nazionale viaggiante di aeropittura futurista". Da ieri, una terza opera è partita dai nostri musei fino a Roma, per l’esposizione "Titina Maselli" allestita a Villa Torlonia & Museo laboratorio arte contemporanea di Roma, aperta fino al 21 aprile 2025: si tratta di "New York", una veduta con grattacieli di una metropoli, dai toni quasi fosforescenti del giallo e del viola. L’opera fu esposta nella mostra "Titina Maselli metropoli, l’immagine ostruente" a Macerata nel 1985 e, proprio in quell’occasione, fu donata dall’artista alla pinacoteca.