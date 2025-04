Tre paesi insieme: "Rilanciamo il turismo"

Presentato ieri a Loro Piceno (capofila dell’iniziativa), alla presenza del governatore Francesco Acquaroli, il progetto "Val di Fiastra, paesaggi e civiltà del fare", finanziato con il bando regionale Borgo Accogliente. È stato svelato dai sindaci Robertino Paoloni di Loro Piceno, Vanda Broglia di Sant’Angelo in Pontano e Paolo Teodori di Ripe San Ginesio, con la partecipazione del consorzio Marchingegno, ideatore del progetto e di Paola Marchegiani, dirigente del Settore Turismo. Il progetto, da realizzare in 18 mesi, nasce con l’obiettivo di trasformare i tre paesi in un’unica destinazione turistica integrata, puntando su esperienze legate all’artigianato, all’enogastronomia, al benessere e al turismo sportivo. Finanziato con 1 milione di euro dalla Regione, la progettualità messa in campo ha saputo intercettare un cofinanziamento per oltre 937mila euro da Comuni e privati, per un investimento totale di quasi 2 milioni, e prevede interventi diffusi per migliorare la ricettività, riqualificare spazi pubblici e promuovere il patrimonio culturale.

Accanto agli investimenti pubblici, sono stati finanziati 14 progetti privati che spaziano dal turismo rurale alla mobilità sostenibile. A Loro Piceno verrà realizzato un info point turistico a Palazzo Mastrocola, un edificio storico danneggiato dal sisma e ora in fase di recupero, e sarà potenziata l’accoglienza con nuovi posti letto e iniziative legate alla valorizzazione dei prodotti locali come il celebre vino cotto e l’olio. A Ripe San Ginesio sarà attivato un hub dell’artigianato e riqualificata l’area verde della fonte storica con percorsi ciclopedonali e servizi per i visitatori. A Sant’Angelo in Pontano si interverrà sulla Torre civica e sul Belvedere, oltre al rafforzamento dell’offerta ricettiva e del turismo del benessere. "Abbiamo stanziato 110 milioni di euro per ridare vita a luoghi straordinari come questo – ha detto il presidente Acquaroli -. Le Marche sono, a pieno titolo, la regione dei borghi. Sempre più viaggiatori, italiani e stranieri, si innamorano di questi paesaggi, della storia e dell’autenticità che li caratterizzano". Con il primo stanziamento di 24 milioni, sono stati finanziati 26 progetti che coinvolgono 66 comuni, tra cui "Val di Fiastra, paesaggi e civiltà del fare", primo in graduatoria.