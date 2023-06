Tre pedalate inclusive per un record marchigiano

Tre percorsi inclusivi che permettono di godere delle bellezze di Monte San Giusto in sella a una bicicletta elettrica. Sono stati inaugurati sabato pomeriggio, con una pedalata in mezzo alla natura, i tre circuiti del "Percorso outdoor", un progetto partito circa un anno fa grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e una ventina fra attività commerciali e strutture recettive locali. "Dopo aver studiato i percorsi, è stata realizzata la segnaletica verticale, oltre a tre mappe (una presente a Villa San Filippo e due a Monte San Giusto) per spiegare i diversi tracciati – racconta il vicesindaco Gigliola Bordoni – e ora abbiamo inaugurato i percorsi con una pedalata inclusiva". Monte San Giusto, infatti, è il primo comune delle Marche ad aver realizzato dei percorsi che possono essere affrontati anche da persone diversamente abili, attraverso appositi dispositivi messi a disposizione dagli organizzatori e grazie all’accompagnamento di guide specializzate. I tre percorsi si snodano su tracciati e idee differenti, a seconda delle esperienze: c’è "La terra del vescovo Bonafede. Colori e sapori unici", oppure "Il Lotto, il pittore veneziano che amò le Marche. Viaggio tra arte, natura e cucina" e "Le dolci colline. Buona cucina e panorami". Alla prima pedalata presenti il sindaco Andrea Gentili e la consigliera Anise Vagni.