Tre pianisti internazionali interpretano Beethoven

Domani alle 18, all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia di Recanati, prenderà vita uno dei più importanti eventi musicali dell’anno. In un’unica serata verranno eseguiti il 1°, 3° e 5° concerto di Beethoven per pianoforte e orchestra, i più apprezzati dal pubblico dei cinque scritti dal compositore tedesco. Ad interpretarli tre tra i più importanti pianisti italiani della loro generazione: Gianluca Luisi (in foto), vincitore di numerosi concorsi, tra cui il primo premio del IV Concorso Internazionale Bach di Saarbrucken-Wurtzburg in Germania, Luigi Tanganelli, premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali e a quello internazionale "Schumann" come migliore interprete, Marcello Mazzoni formatosi con maestri quali Scala, Berman, Lonquich, Risaliti, Lortie, Achucarro e Rattalino. L’Orchestra è quella del "Festival dei Pianisti Italiani", violino solista Silvia Mazzon. Ingresso a pagamento.