Tre pomeriggi a teatro con Catà

Dopo il successo del primo appuntamento con "Shakespeare Juke Box", che ha richiamato una folla così numerosa da rendere necessario l’intervento della polizia municipale per gestire l’entusiasmo del pubblico, gli incontri con Cesare Catà (nella foto) si trasferiscono al Teatro Persiani. Gli eventi, organizzati in collaborazione con Amat, si terranno alle 18.30 e offriranno tre imperdibili appuntamenti: il primo marzo "Rien de Rien", un omaggio alla potenza evocativa di Édith Piaf e Arthur Rimbaud tra parole e note con la voce di Ludovica Gasparri. Il 29 marzo è in programma "La Geniale Cortigiana", la storia affascinante di Veronica Franco, e infine il 12 aprile "Daimon". Per informazioni e prenotazioni: 3391046293.