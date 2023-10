Tre postazioni con defibrillatore: il paese è cardioprotetto

Mattinata di tagli del nastro, quella di ieri a Morrovalle. Si è iniziato dalla chiesa dell’Emmanuele di Trodica con il progetto "Morrovalle nel Cuore", promosso dal Comune insieme alla locale Croce Verde che ha portato la città ad essere "cardioprotetta" grazie alle tre nuove colonnine Dae "Defibrillatore pubblico". Poco dopo, ci si è spostati in viale Cesare Battisti per l’inaugurazione della nuova area sosta camper, avvenuta alla presenza di una trentina di camperisti, anche francesi e tedeschi, che ha aperto la due giorni della Festa nazionale del Pleinair. "Riconsegniamo un luogo alla comunità" ha sottolineato il sindaco Staffolani affiancato nella cerimonia dalla senatrice Leonardi che ha aggiunto: "Un bellissimo spazio, fruibile da tutta la città e che la apre a un certo tipo di turismo". "Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di Ufficio cultura e Pro loco Morrovalle" ha affermato l’assessore Desirée Lupi.