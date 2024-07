Tre serate con "Los Passo Festival". Musica, dj set e attività sportive

Tutto pronto per il debutto della prima edizione di "Los Passo Festival". Protagonista sarà la frazione di Passo di Treia, da domani a domenica. Un evento nuovo che offrirà tre serate di musica, dj set, attività sportive e attrazioni per ogni fascia di età. Il via domani con la musica di Marco Mosck, Francesco Cangiotti per "ZChalet on tour" e Mattia Lancioni (i tre artisti saranno presenti anche nella serata del 6), seguiti da Emiliano Effe con la sua esperienza quarantennale alla console. Sabato, il festival dedicherà ampio spazio alle discipline sportive, con il team "Fardamatti" che terrà delle esibizioni con skateboard e bmx, "Vic Bike Packing" che accompagnerà i presenti in una pedalata tra le colline treiesi, la palestra "Idylle" con varie discipline, si potrà assistere anche a spettacoli di "off road" e arrampicata. La serata proseguirà con l’animazione dello scenografico dj set di Debla, dj che sta riscuotendo un grande successo in giro per l’Italia grazie al suo sound contemporaneo. Domenica il gran finale con la goliardia del "Cala Jo" accompagnati da Fabio Effe che si esibiranno in uno spettacolo dedicato agli anni ’90 e Notti Indie. Anche nella giornata di domenica sarà possibile assistere alle discipline sportive del giorno precedente. Tutte le serate del festival saranno arricchite dalla presenza di stand gastronomici all’interno del campo sportivo di Passo Treia. I partecipanti potranno degustare tante diverse pietanze, bere bevande rinfrescanti e godersi una atmosfera festosa e conviviale. Nell’evento è anche inclusa un’area dedicata ai bambini che potranno divertirsi tra i giochi gonfiabili. "Los Passo Festival" si propone come evento inclusivo, aperto a tutti e ad ingresso gratuito. Una perfetta occasione per trascorrere un fine settimana dedicato allo sport, alla musica, al divertimento, al buon cibo e alla socialità. Una manifestazione ideata appositamente da giovani per valorizzare e ridare vitalità al territorio. L’associazione "Passo dopo Passo" invita a non perdersi questo appuntamento.

Gaia Gennaretti