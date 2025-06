Tre stelle accendono le notti di Lunaria

Lunaria a Recanati si fa in tre: Filippo Graziani, Petra Magoni ed Ermal Meta saranno in concerto il 18 e 24 luglio e il 2 agosto nei luoghi simbolo della città leopardiana. La città, quindi, si prepara a vivere anche quest’estate le emozioni di Lunaria, appuntamento centrale dell’estate marchigiana, capace di unire qualità artistica, bellezza architettonica e partecipazione popolare.

Tre appuntamenti, tre artisti d’eccezione, tre serate ricche di magia e intensità nel cuore del centro storico recanatese dove la musica s’incontra con la poesia e la bellezza dei luoghi. Si parte venerdì 18 luglio in piazza Leopardi con il trascinante concerto di Filippo Graziani, che renderà omaggio al repertorio intramontabile del padre Ivan. Una serata all’insegna della memoria, dell’energia e dell’autenticità, con in primo piano la peculiarità vocale di Filippo Graziani e la collaudata pienezza del sound della sua band. L’ingesso è libero.

Mercoledì 24 luglio Lunaria si sposta nell’atmosfera più intima del cortile di palazzo Venieri, per accogliere la voce unica e magnetica di Petra Magoni accompagnata da Arkè String Quartet Subversion. Un concerto acustico raffinato, sorprendente, che attraversa generi e epoche con grazia e ironia. Biglietti di ingresso a 10 euro, in vendita nel circuito Vivaticket.

Il gran finale sarà sabato 2 agosto, ancora in piazza Leopardi, con uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano: Ermal Meta. Una serata imperdibile tra i grandi successi del suo repertorio e nuove emozioni, in uno spettacolo potente e coinvolgente. In questo caso, i biglietti di ingresso costeranno 15 euro, e saranno in vendita tramite il circuito Ticketone.

"In un’estate strabordante di musicisti che fingono di suonare e cantanti che fingono di cantare, Lunaria si rivolge a un pubblico che comprende il fascino che un vero concerto dal vivo può regalare" ha detto il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri.

"Lunaria rappresenta uno degli eventi più attesi dell’estate recanatese – ha sottolineato il sindaco di Recanati Emanuele Pepa –, un appuntamento imperdibile con la musica e le parole nei luoghi emblematici di Recanati". "Sono finalmente confermate le tre date di Lunaria 2025 – ha affermato l’assessore alla cultura Ettore Pelati – e siamo contenti di consolidare a Recanati una rassegna storica che mette in rapporto la città con il suo territorio, la costa con l’entroterra, la qualità con la popolarità".

I tre concerti di Lunaria, sia quelli a pagamento che il primo a ingresso libero, prevedono per gli spettatori comodi posti seduti. Tuttti gli spettacoli avranno inizio alle a partire dalle 21.30.

