Tre storie di donne sul palco del teatro Politeama

Venerdì 8 marzo alle 21.15 al Politeama, appuntamento da non perdere con ’Tre Storie di Donne per riflettere su impegno e quotidianità’. Ad aprire la serata i saluti del sindaco Mauro Sclavi e dell’Assessore alle Politiche sociali, Elena Lucaroni (nella foto). Intervengono Ada Borgiani, Manuela Feliziani e Patrizia Intili che racconteranno la loro personale esperienza tra famiglia, professione e impegno sociale in diversi ambiti. In programma letture di poesie a cura di Manuela Magi con l’accompagnamento musicale di Lanfranco Pascucci e con la partecipazione di Antonella Ventura dell’associazione Arte per le Marche. L’ingresso è libero ed aperto a tutti fino ad esaurimento dei posti a sedere e sarà garantito il servizio di interpretariato con la lingua dei segni italiana.

"Un modo diverso e piacevole di trascorrere questa giornata della Festa della Donna, - sottolinea l’assessore Elena Lucaroni - un modo non banale tutto legato al nostro territorio con donne della nostra città. Queste sono donne che hanno fatto del loro lavoro e anche della loro quotidianità uno strumento di solidarietà e inclusione, donne che non sono “speciali” ma lo diventano facendo ciò che fanno ma soprattutto facendolo nel proprio territorio, per i propri concittadini e non solo. Ringrazio il consigliere Luigino Luconi, che ha avuto l’idea di una serata in cui ambito sociale e arte si mescolassero e che ha collaborato attivamente affinché questa serata sia un grande messaggio per la nostra città, una città in cui non è difficile individuare donne che pur nella loro normalità sono una grande ricchezza".