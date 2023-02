Tre studenti del "Mattei" ospitati in Regione

Se la ricorderanno questa giornata Lorenzo Debellis, Pietro Rapari e Giordano Serenelli, i tre studenti della 3ªH dell’Iis. "E. Mattei" di Recanati che hanno partecipato alla seduta aperta del Consiglio Regionale per commemorare il "Giorno del Ricordo".

"Per gli studenti – commenta a posteriori il dirigente scolastico Antonella Marcatili – è stata un’opportunità unica di sperimentare dal vivo il funzionamento delle nostre istituzioni democratiche. Per l’Iis. "E. Mattei", invece, motivo di vanto e di soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto".

A Lorenzo De Bellis è spettato il compito di esporre sinteticamente i lavori realizzati per il concorso per i quali hanno ascoltato e letto anche le testimonianze delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, colpevoli di essere nate ebree a Fiume, oggi città croata.

Lo studente ha presentato anche un breve video "Amata terra natia" con in sottofondo la Sonata nostalgica e melanconica di Giuseppe Tartini, compositore nato a Pirano d’Istria nel 1692. Pietro Rapari ha realizzato una presentazione sul "Magazzino 18", luogo della memoria a Trieste citando anche il cantautore Simone Cristicchi e la sua canzone "Magazzino 18" e lo spettacolo teatrale "Esodo". "Parlando delle foibe provo molta rabbia – ha scritto il terzo studente, Giordano Serenelli, in una lettera indirizzata alle sorelle Bucci –, pensando che solo per conquistare un territorio si sia scelto di uccidere e maltrattare così tante persone. Secondo me, molti di noi hanno dimenticato che prima di tutto ciascuno è una persona. È molto facile vedere le differenze di tutti gli altri assieme ai loro difetti, ma invece ci sono pochi individui disposti a riconoscere le caratteristiche comuni e le qualità di ogni essere umano".

Antonio Tubaldi