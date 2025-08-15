Tre tenori in concerto per ricordare Gigli

Sostenuta dall’abbraccio caloroso della cittadinanza e del pubblico affezionato, la nuova versione dell’ex Gigli Opera Festival trova accoglienza nella suggestiva cornice del convento dei frati cappuccini con il Concerto dei Tre Tenori con violino e pianoforte, in programma lunedì alle 21.

La serata nasce come un tributo alla voce immortale di Beniamino Gigli, orgoglio e simbolo di Recanati e nell’occasione sarà presentato anche un testo tratto dalle memorie del tenore, riscritto e intrecciato con le lettere della madre, interpretate dalla voce intensa di Luca Violini. La data scelta non è casuale: il 19 agosto vuole ricordare la figura di Luigi Vincenzoni, indimenticato sostenitore della memoria di Gigli. "A lui e alla famiglia Vincenzoni, che non ci ha mai fatto mancare affetto e sostegno, dedichiamo con gratitudine questa serata" sottolineano gli organizzatori.

Sul palco si alterneranno tre straordinari tenori — Dario Di Vietri, Nico Franchini e Dario Ricchizzi — in un programma lirico di grande coinvolgimento, accompagnati al pianoforte dal direttore artistico Riccardo Serenelli e dal violino di Irene Tella. Durante la serata sarà consegnato il Premio Gigli Opera Festival, realizzato dagli studenti della classe IV F – indirizzo design metalli del liceo artistico Cantalamessa" di Macerata, sotto la guida dei docenti Marco Cingolani e Catiuscia Romanelli, con il sostegno della dirigente Sabina Tombesi. Il riconoscimento 2025 andrà al tenore emergente Nico Franchini, cresciuto artisticamente nei cast di Villa InCanto e allievo del soprano Francesca Ruospo. Il giorno precedente, domenica alle 18, il Museo Beniamino Gigli ospiterà l’inaugurazione della mostra dei premi del Gigli Opera Festival, frutto del lavoro svolto dagli studenti nel corso dell’anno. L’ingresso al concerto sarà a offerta libera, destinata a coprire le spese vive dello spettacolo e a sostenere le missioni dei frati cappuccini. Gli artisti si esibiranno gratuitamente, nel segno di un legame forte tra musica, solidarietà e identità recanatese.