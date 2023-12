Tre tenori per ricordare. Beniamino Gigli

Domani alle 18, all’auditorium del Centro Mondiale della Poesia di Recanati, sarà ricordato il tenore Beniamino Gigli nel 66° anniversario della sua scomparsa. Chiamati a far rivivere famose interpretazioni del grande artista recanatese sono tre tenori che il pubblico recanatese ha avuto già modo di apprezzare: Dario Di Vietri (foto in basso) che, dopo il debutto come Calaf in Turandot all’Arena di Verona, diretto da Daniel Oren per la regia di Franco Zeffirelli, ha lavorato per i più importanti teatri nazionali e internazionali; Dario Ricchizzi (foto al centro), con all’attivo oltre duecento esibizioni tra concerti e opere in famosi teatri e sale italiane e internazionali, e Nico Franchini (foto in alto) vincitore del 69° e 70° concorso AsLiCo e del premio rivista "L’Opera" del Concorso di canto lirico "G. Devinu". I tre artisti saranno accompagnati dal Quintetto Gigli guidato da Luca Mengoni e dal pianoforte di Riccardo Serenelli notissimi al pubblico recanatese. Il concerto è organizzato dalla Civica Scuola di Musica B. Gigli e dal Comune di Recanati. Ingresso con prenotazione 331 964 1255 - 071 982821 e il giorno del concerto senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti residui. Beniamino Gigli, nato a Recanati il 20 marzo 1890, morì a 67 anni il 30 novembre 1957 a Roma stroncato da un attacco di broncopolmonite. La sua fu una carriera tutta in ascesa che lo portò a calcare i maggiori teatri del mondo.

ant. t.