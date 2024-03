Tre ubriachi aggrediscono 25enne. Spaccati tavoli e sedie nel bar

Dopo aver passato la serata a bere decisamente troppo, tre albanesi se l’erano presa con un ragazzo sui 25 anni (di origine straniera a residente in città), prendendolo a calci e pugni. Allora il giovane si era rifugiato dentro al Caffè dello Sport, ma il gruppetto lo aveva inseguito per poi spaccare la vetrata del locale, tavoli e sedie. Alla fine i tre sono stati denunciati per lesioni e danneggiamento, e inoltre non potranno fare ritorno a Potenza Picena per i prossimi due anni. È il frutto delle indagini condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Macerata. L’episodio di violenza si era consumato a fine dicembre, nel centro storico. A tarda ora, i tre uomini (uno di mezza età e gli altri due più giovani) si trovavano fuori dal Caffè dello Sport, decisamente su di giri e sotto i fumi dell’alcol. Così, per futili motivi, avevano aggredito a mani nude il 25enne. E lui, vedendosela brutta, era scappato all’interno del bar. I tre tizi però non si erano calmati e anzi avevano frantumato le sedie e i tavoli del locale, compresa la vetrata d’ingresso. Quindi erano stati chiamati i carabinieri della locale stazione, che presto avevano raccolto la denuncia del titolare del bar, avviando i primi accertamenti. Tant’è che i militari, visionando le immagini di videosorveglianza, erano riusciti a risalire ai tre denunciandoli con l’accusa di danneggiamento. Allo stesso tempo ci hanno voluto vedere più chiaro anche gli agenti della Divisione Anticrimine, che in breve hanno notificato ai protagonisti del pestaggio un’altra denuncia per percosse e lesioni. Oltre a ciò, tutti loro erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Perciò il questore di Macerata, Luigi Silipo, ha emesso verso i tre il foglio di via obbligatorio da Potenza Picena. In pratica, per due anni non potranno più presentarsi in città.

Giorgio Giannaccini