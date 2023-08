Tre volte ’Piazzamente’ Sfilata, mercatino tipico, trampolieri e tante melodie

Prende il via "Piazzamente", a Penna San Giovanni, per tre serate in piazza Garibaldi e piazza del Municipio. Si inizia domani in piazza Garibaldi, dalle 18 con il mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato artistico e dalle 19 apertura degli stand; dalle 21 sfilata di moda di adulti e bambini, in collaborazione con i ragazzi e i negozi della zona. A seguire dj set sotto le stelle con Gian Marco Angeletti. Giovedì, dalle 18, sarà possibile degustare uno sfizioso apericena a cura del Bim Bum Bar in piazza del Municipio (prenotazione obbligatoria al 3336878235); alle 21 arriva il festival Borghi in Jazz con Antonino De Luca Quartet e la musica di Leonardo Rosselli al sassofono, Emanuele Di Todaro al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Il giovane e ormai affermato fisarmonicista siciliano avrà sul palco con lui un mito come Manzi. Il concerto, organizzato dall’associazione Tolentino Jazz, è a ingresso libero. In caso di pioggia si svolgerà alla sala polifunzionale, ex Cinema (sempre nella stessa piazza). Gran finale lunedì 14 agosto. Dopo il solito avvio del mercatino alle 18 e l’apertura degli stand alle 19, la serata entrerà nel vivo alle 21.30 quando piazza Garibaldi sarà illuminata dallo spettacolo "Fuoco" della Compagnia del Folli. Al termine, dj set di Angeletti.

Info e prenotazioni per gli stand al 3664907925 (whatsapp).