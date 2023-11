Trecento bancarelle nel centro storico

CINGOLI

Oggi a Cingoli, in coincidenza con la festa dedicata ai defunti, si svolge la "Fiera dei Morti" con 300 tra bancarelle e spazi espositivi, occupanti il cento storico e le aree adiacenti. A disposizione di chi fruirà degli spazi di sosta periferici, sono stati istituiti due servizi di bus-navetta con corse di andata e ritorno: uno dal parcheggio del palasport in Via Cerquatti, fino a Porta Pia, l’altro dal posteggio di Borgo San Lorenzo a Via Balcone delle Marche. La segnaletica installata orienterà sulle modifiche apportate temporaneamente alla viabilità.