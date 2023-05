Trecento euro a chi si iscrive alla primaria

Un assegno di 300 euro a ogni nuovo iscritto alla prima classe della primaria. "Un incentivo economico – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci - che può essere d’aiuto alle famiglie che investono sul proprio futuro qui, e per esaudire il desiderio di qualche bambino". Il primo cittadino dice di puntare su una scuola "che sia più in linea con le specificità del nostro territorio. Dobbiamo dotare l’entroterra di servizi base per far sì che la gente, le famiglie, decidano di restare qui".