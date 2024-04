Trecento firme per la riapertura del sottopasso

Una raccolta di firme per chiedere di riaprire il sottopasso ferroviario che collega la Statale 16 a via Regina Elena, chiuso da circa due mesi. A sottoscriverla, sono stati circa 300 residenti e commercianti della zona, stufi di veder negato un importante accesso pedonale al lungomare e al centro. E "assai penalizzata da tale situazione", è in primo luogo la ‘Panetteria-Pasticceria Le ghiottonerie di Franco’, che sorge proprio a ridosso del ponticello: l’attività "ha subito e sta tuttora subendo ingenti danni economici, in quanto il sottopasso interrotto impedisce agli avventori che non trovano parcheggio lungo via Regina Elena di raggiungere agevolmente detta strada parcheggiando lungo la Statale", si legge nella lettera inviata a Comune e Ferrovie dello Stato, a firma dell’avvocato Roberta Pizzarulli. Dagli stessi locali, è partita la raccolta di firme che poi è stata protocollata a Palazzo Sforza. Intanto, il viadotto resta transennato da entrambi i lati, con tanto di cartelli affissi dal Comune che indicano il "divieto di accesso per caduta intonaco". Ieri mattina, c’è stato un sopralluogo degli operai, nella speranza che la situazione possa mutare al più presto. "Da oltre un anno il sottopasso è stato transennato con indicazione di non attraversamento; da oltre due mesi esso è stato definitivamente chiuso, nei due ingressi, delimitato da transenne che inibiscono il passaggio pedonale. La situazione è rimasta invariata da mesi e non sono mai iniziate le opere di sistemazione di quanto ne ha reso necessario la chiusura", è scritto ancora nella missiva, la quale prosegue spiegando che "sono stati molti i cittadini che hanno provveduto a contattare il Comune e le Ferrovie senza ricevere alcun riscontro". Una prima lettera era stata inviata dagli stessi titolari dell’attività alcuni giorni prima, in rappresentanza "di tutte le attività commerciali della via, ma anche residenti e stabilimenti balneari della zona". Con la stagione estiva quasi alle porte, la preoccupazione si fa sempre più evidente, poiché il sottopasso è il trait d’union tra il Lungomare Centro e i parcheggi situati nel Rione dei Pini.