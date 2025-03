Trecento studenti delle superiori all’incontro col poeta Rondoni

Oltre trecento studenti delle scuole superiori della città hanno gremito l’auditorium dell’Iis Leonardo da Vinci, per l’incontro con il poeta Davide Rondoni su "Dante e San Francesco". L’evento era all’interno del progetto "Nacque al mondo un sole", promosso dall’associazione dantesca civitanovese insieme al Comune, l’associazione Arte, l’Unitre, la Provincia picena dei Frati minori cappuccini, le Grafiche Fioroni, i Teatri di Civitanova e il Banco marchigiano. L’incontro, introdotto dal professor Domenico Bartolini, presidente dell’Associazione dantesca, si è aperto con i saluti del preside del "Da Vinci", Francesco Giacchetta e dell’assessore del comune di Civitanova, Barbara Capponi. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, impegnato fuori città, ha fatto pervenire i suoi auguri di buon lavoro. Rondoni, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della morte di San Francesco, è partito dal verso dantesco che, parlando della nascita del santo, ribattezza il nome di Assisi in "Oriente", perché è da lì che nasce il sole per il mondo.