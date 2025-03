Tredicenne falciato da un’auto. Portato all’ospedale di Torrette

Un tredicenne è stato portato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette dopo essere stato travolto da un’auto. L’incidente si è verificato attorno alle 19 di ieri lungo la provinciale 485 a Piediripa, frazione di Macerata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale, intervenuta con una pattuglia da Civitanova. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino stava attraversando la strada non lontano dalla rotatoria vicino al bar Torquati quando è stato travolto da una Fiat Punto. Probabilmente chi era al volante non si è accorto del tredicenne a causa del buio e della pioggia. L’automobilista si è comunque subito fermato per soccorrere il ragazzino e dare l’allarme. Sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti un’ambulanza del 118: il tredicenne è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo, dove gli sono state prestate le prime cure. Il ragazzino avrebbe riportato dei traumi alla testa e i medici hanno disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona, dove il tredicenne è stato portato nella serata di ieri. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.