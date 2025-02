Tredicenne pestato dalla baby gang. Calci in testa mentre è a terra. E il video choc finisce sui social

Baby gang si accanisce su un tredicenne, vittima di un pestaggio brutale in pieno centro a Civitanova, scena filmata da uno del branco e postata sui social network. Quel video, che dura solo una manciata di secondi, è finito anche nelle mani degli inquirenti che dopo averlo attentamente visionato avrebbero individuato due degli aggressori, giovanissimi anche loro e stranieri.

Per le gravi lesioni riportate intanto il ragazzino, che è civitanovese, ha riportato una prognosi di trenta giorni ed è ora ricoverato all’ospedale di Civitanova. Il fatto si è verificato mercoledì al Varco sul mare, in pieno giorno, e dalle immagini circolate sul web si vede il tredicenne accerchiato, spinto a terra e in un attimo gli sono addosso in tre. Il ragazzino si rannicchia sull’erba nel tentativo di parare i colpi che arrivano da tutte le parti, prova soprattutto a proteggersi il volto, mentre viene riempito di calci e di pugni che lo raggiungono alla testa, ai fianchi, alla pancia e, intanto che i picchiatori si sfogano, c’è un quarto giovane impegnato a filmare la scena con il suo cellulare, registrando anche le urla dei protagonisti del pestaggio. Il video – che per un breve lasso di tempo è stato anche on line, sulla piattaforma Instagram, prima di essere rimosso – racconta una aggressione cruenta nei confronti dell’adolescente, ad opera di suoi coetanei che, dopo avergli assestato ripetutamente colpi su tutto il corpo lo hanno lasciato tramortito sul prato dei giardini del Varco sul mare.

Giovedì pomeriggio i genitori del tredicenne si sono recati negli uffici del commissariato di Civitanova per sporgere denuncia per quello che si configura come un ulteriore, e grave, episodio di violenza giovanile in città. Il fascicolo verrà girato dagli inquirenti alla Procura dei minori di Ancona. Il personale del commissariato, visionando le immagini del pestaggio, ha già acquisito elementi per identificare i protagonisti e due degli aggressori sarebbero stati riconosciuti e identificati e si procederà per capire le ragioni di quanto accaduto. Le indagini della polizia – ancora in corso – sono orientate nel mondo delle baby gang che si muovono da tempo sul territorio di Civitanova, città che ancora una volta – dopo i fatti della mega rissa di novembre avvenuta tra minorenni lungo corso Umberto – diventa teatro di abusi e prepotenza giovanili, con ragazzini che si muovono in branco e che sono capaci di imporre la loro legge con i coetanei, e non solo. Tanto che i commercianti del centro della città si sono dovuti mobilitare, ingaggiando dei vigilanti privati per poter garantire la sicurezza ai propri clienti.