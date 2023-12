Tredicesime per 190mila lavoratori: "Ma sempre meno soldi per i regali"

Tra pensionati (91.199) e lavoratori dipendenti (99.384) sono 190.583 i percettori della tredicesima in provincia di Macerata. Nei portafogli degli interessati, in tutta Italia, arrivano 40,7 miliardi di euro. È quanto rileva l’Ufficio studi della Cgia, evidenziando però come "tra il pagamento delle bollette della luce, del gas e la rata del mutuo, anche quest’anno non saranno molti i soldi che verranno destinati agli acquisti natalizi", solo 7 – 7,5 miliardi un valore dimezzato rispetto a 15 anni fa.

Come mai? "In primo luogo – spiega la Cgia – perché tantissimi italiani, approfittando del Black Friday, anticipano sempre più spesso a novembre l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero. In secondo luogo perché in questi ultimi anni le famiglie hanno diminuito il budget destinato alle spese "accessorie" e ciò ha comportato una conseguente flessione della propensione a fare i regali nel periodo natalizio". "Le tredicesime rappresentano una boccata di ossigeno, ma solo il 9,6% rimarrà nelle tasche delle famiglie per regali, pranzi, cenoni ed eventuali viaggi", sottolinea la Federconsumatori. "Gran parte degli importi – infatti – sarà destinato, a prestiti, mutui e rate, la cui incidenza è pari al 29,2%. Seguono i costi di bollette e utenze a cui sarà destinato ben il 24,60%, tasse e imposte (12,1%), Rc auto (14,8%) e l’aumento dei prezzi, che non arresta la sua corsa (tale fattore erode il 9,7% della tredicesima). Bisogna restituire alle famiglie capacità di acquisto, a partire da una riforma delle aliquote Iva, degli oneri di sistema in bolletta e prolungano il mercato tutelato dell’energia (gas e luce)". Nonostante questo, secondo Confcommercio Marche Centrali, il 75% dei marchigiani farà regali di Natale (contro il 73% del 2022), per i quali si stima una spesa media pro capite di 186 euro, 29 in più rispetto ai 157 euro del 2022. Che cosa regaleranno? In cima alla lista delle preferenze ci sono i prodotti enogastronomici (73,8%) seguiti da giocattoli (49,9%), prodotti di bellezza (51,1%), abbigliamento (49,1%) e libri (40,7%). Tra i regali che registrano l’incremento maggiore rispetto all’anno scorso si segnalano i prodotti per la cura della persona (+7,9%), i gioielli (+7,1%) e i trattamenti di bellezza (+6,9%).

Gli abbonamenti a piattaforme streaming risultano, invece, i regali più acquistati online. Quanto al budget di spesa stanziato per gli acquisti, aumenta la quota di chi è intenzionato a spendere oltre 300 euro (dal 2,8% all’8,3%), mentre diminuiscono gli acquisti al di sotto di tale soglia. Tra i canali di acquisto preferiti internet si conferma al primo posto, in aumento del 5,8% rispetto all’anno scorso, ma cresce anche l’utilizzo dei negozi di vicinato (+3,5%).