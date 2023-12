Tredici milioni alla Cer: "Ecco i nostri progetti"

Finanziamento di quasi 13 milioni e mezzo per la Cer, Comunità energetica rinnovabile, dell’unione montana dei Monti Azzurri. La seconda delle Marche. "L’ente che rappresento e presiedo da oltre 18 anni – spiega il presidente dell’unione montana Giampiero Feliciotti – da tempo mi ha seguito nella linearità di progettazione e visione unitaria del territorio, perseguendo ambiziosi risultati aldilà dei campanili. L’unione ha una proprietà di ben 152 chilometri di tubazioni del metano, che rendono dai 300-350.000 euro l’anno all’ente e circa 20.000 annui per ciascun Comune socio. Quando il commissario straordinario ha emanato l’ordinanza per le misure delle Cer noi eravamo già sul pezzo con due progetti di Contratto di fiume (Fiastrone – Lago di Fiastra e Fiastrella) attraversi cui abbiamo maturato e confezionato la progettazione della Green Comunity". Non tutti e 15 i Comuni soci hanno aderito all’iniziativa: "Solo 13 perché Tolentino superando i 15.000 abitanti e avendo una sola cabina per tutto il suo territorio ha deciso fare da sola come pure Sarnano", procede il presidente. Quali sarebbero i vantaggi del privato? "Risparmiare fino all’80% - aggiunge -. Occorre creare la struttura giusta e sicura: affinché una comunità energetica funzioni alla massima resa dovrebbe produrre tanto quanto consuma e non è così semplice…ci stiamo provando e se avanza abbiamo già scelto la via della distribuzione ai più fragili e non abbienti attraverso le prese in carico dell’ambito sociale con un preciso regolamento". Diversi inoltre i progetti per la Green Community. "Sono diversi e tutti volti alla transizione ecologica; due Contratti di fiume per 250.000 euro – conclude -. Ad esempio, un progetto per la raccolta della plastica sui laghi (Fiastra e Caccamo) per 50.000 euro; il completamento della ciclostazione di Ripe San Ginesio per 130.000; una ippovia per raggiungere tutti i borghi dell’unione dal mare al parco nazionale dei Sibillini per 1.800.000; un biodistretto Monti Azzurri per 50.000".