Tredici sedute in consiglio: liquidati 6.600 euro di gettoni

Tredici le sedute del consiglio comunale di Civitanova nel 2024, in media una al mese, e sono stati liquidati i gettoni di presenza per i componenti dell’assise. In totale, il costo a carico del Comune per la loro partecipazione e di 6.628 euro.

Sono 23 i consiglieri che hanno diritto a riscuotere il gettone di presenza, di 36,15 euro per ogni convocazione. Infatti il consiglio comunale è composto da 25 componenti, ma dal pagamento dei gettoni di presenza sono esclusi il sindaco e il presidente del consiglio comunale, che per la loro attività amministrativa percepiscono una indennità di funzione mensile.

Questa la classifica delle presenze: Letizia Murri, Nicolò Renzi, Roberto Pantella dieci sedute (e 361 euro a testa), nove quelle di Piero Gismondi, Paola Fontana e Giorgio Pollastrelli (325 euro a testa), otto per Paola Campedelli, Gianluca Crocetti, Elisabetta Giorgini, Francesco Micucci, Mirella Paglialunga, Andrea Ruffini, Roberto Tiberi (289 euro), con sette presenze ci sono Silvia Squadroni, Fabiola Polverini, Paolo Nori, Marino Mercuri, Lidia Iezzi, Pierluigi Capozucca, (253 euro a testa), sei presenze per Piero Croia (216 euro), quattro per Pierpaolo Turchi (144 euro), e infine solo due presenze per Lavinia Bianchi e Yuri Rosati (e per questo hanno ricevuto 72 euro ciascuno).

Martedì dalle 21 invece è in programma la seduta del consiglio aperta sulla sanità civitanovese, a palazzo Sforza, dopo il flop del precedente tentativo.