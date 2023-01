Treia: concerto d’inverno della banda, festeggiati i maestri Marchiani e Tarabelli

Il nuovo anno a Treia è sempre allietato da un appuntamento fisso: il concerto d’inverno della banda musicale Città di Treia. Stavolta la serata, che si è svolta al teatro comunale, è stata anche l’occasione per festeggiare i giovani maestri del corso di orientamento musicale, Costanza Marchiani e Matteo Tarabelli, per aver raggiunto l’ambizioso traguardo del diploma di laurea rispettivamente in flauto traverso e clarinetto. La banda è stata diretta dalla giovanissima Arianna Aureli, che ha saputo guidare con fermezza e precisione, ma anche dolcezza e femminilità il concerto, consistito nell’esecuzione di 5 brani nella prima parte e 8 nella seconda.