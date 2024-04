Treia è tutta da scoprire. Ecco la guida per i turisti

Presentato ieri a Macerata il nuovo progetto turistico di Treia: una guida alle bellezze della città che mira a proporre nuovi itinerari di scoperta a turisti e agli stessi cittadini.

"Questo lavoro mostra tutto quello che abbiamo da offrire – afferma il sindaco di Treia, Franco Capponi – in un’ottica che considera l’interesse del turista. Ultimamente si parla molto di abitare la natura e degli aspetti ad essa legati, apprezzati dai turisti nordeuropei: questo concorre a portare a Treia un flusso di persone che altrimenti non avrebbero mai pensato alla nostra città".

Un patrimonio culturale valorizzato anche dalla presenza dei paesaggi treiesi sul grande schermo. Continua Capponi: "Abbiamo contribuito alla realizzazione di "Neve", il recente film di Simone Riccioni che ha portato nelle sale cinematografiche italiane le nostre colline e la nostra atmosfera di tranquillià. A breve uscirà anche il lavoro di Sergio Rubini, un film su Leopardi in cui Treia ha un bellissimo ruolo di città rinascimentale". Fondendo modalità di comunicazione diverse, ecco nascere una guida cartacea e al tempo stesso connessa al digitale, capace di indirizzare i curiosi alla visione delle attrazioni del territorio. "Si tratta di un vero e proprio viaggio tra caratteristiche e curiosità di uno dei borghi più belli d’Italia", spiega David Buschittari, vicesindaco e assessore alla Cultura di Treia. "In tempi in cui la cultura e l’informazione viaggiano sui canali internet, ci interessava lasciare qualcosa di tangibile alla comunità – continua Liliana Palmieri, responsabile dell’ufficio cultura –. All’interno della guida, poi, è possibile trovare due QR-code che rimandano al sito di Treia Musei e all’imminente sito dedicato a Dolores Prato".

In "un formato tascabile ma anche da libreria", riprendendo le parole di Marco Marilungo di Empix Multimedia, la guida valorizza realtà quali l’Accademia Georgica o la Pro Loco di Treia. "Per noi è essenziale conservare i testi attraverso la digitalizzazione", dice la presidente dell’Accademia Cinzia Cecchini, seguita dalle parole di Francesco Pucciarelli, presidente della Pro Loco: "Treia va scoperta nel suo contesto più ampio, quello delle Marche. Solo parlando delle nostre terre riusciamo ad arricchirle, mostrando nuovi modi di visitarle". La guida sarà presentata alla città di Treia sabato in una passeggiata patrimoniale che ne percorrerà le tappe essenziali, partendo alle 9,30 dal teatro comunale.