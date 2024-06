Treia, Farabollini annuncia battaglia: "Denunceremo ogni atto ritorsivo"

"Denunceremo ogni atto ritorsivo di Capponi. La sua è una vittoria di Pirro, con lui a festeggiare un silenzio assordante". Parole al vetriolo quelle di Piero Farabollini, sconfitto alle amministrative di Treia per un soffio. A separarlo da Franco Capponi, solo 142 voti per lo più provenienti dalle frazioni. Esattamente come cinque anni fa. A mente fredda Farabollini non getta le armi ma annuncia battaglia: "Certamente non avremo vinto nei numeri, ma non sentiamo di essere stati sconfitti perché le nostre idee andranno avanti. Solo 142 voti ci hanno divisi dal conquistare un feudo che ormai appartiene purtroppo a una monarchia che speriamo non ereditaria. Vogliamo ringraziare tutto l’elettorato che ci ha sostenuto, tanta gente che ha creduto in noi, nel nostro progetto e che ci ha fatto vincere sotto il profilo delle preferenze. I nostri candidati hanno infatti ottenuto una vittoria schiacciante con le preferenze espresse sui candidati. Ai festeggiamenti c’era una piazza vuota, e nei pochi passanti abbiamo visto la delusione per una conferma che certamente il centro storico di Treia e il centro abitato della frazione di Passo di Treia, come hanno dimostrato le nostre vittorie nei seggi, non volevano". Farabollini indica Capponi come il "sindaco delle periferie", ma si prefigge l’obiettivo di raggiungere anche le frazioni, le campagne "regno incontrastato di Capponi". E poi lo incolpa di essere la causa delle divisioni di paese, dello svuotamento del territorio e del centro storico divenuto "un fantasma privo di attività commerciali e di vita in generale". Un’Altra Treia non ha intenzione di arrendersi: "Non permetteremo che le sue ripicche continuino a danneggiare e desertificare. Lo faremo con le associazioni e denunceremo ogni atto ritorsivo teso a bloccare la forza delle nostre idee. Noi continueremo a lavorare. Inizieremo da una serie di iniziative per l’estate treiese e la formazione. Per ora Capponi ha in mano per i suoi ultimi cinque anni una polis vuota, un’acropoli e un’agorà vuote di consensi e con residenti mortificati".